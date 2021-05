Comércio pode funcionar em horário normal no feriado de Corpus Christi

O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomercio-VR) informa que o comércio poderá funcionar normalmente no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, dia 03/06. O horário de funcionamento é das 9h às 19h, para lojas fora dos shoppings. Os funcionários deverão receber 100% das horas trabalhadas.

A abertura no feriado é uma boa oportunidade para o varejo antecipar as vendas para o Dia dos Namorados que acontece no dia 12/06. “Num período como o que estamos vivendo, temos que aproveitar para vender em todas as chances. As pessoas estão mais habituadas com o modelo de funcionamento, com todo o protocolo de segurança e pedidos via delivery. Acreditamos e confiamos que será um dia para atencipada as compras, evitando o corre-corre de última hora, o que contribui para evitar aglomerações. Estamos com a expectativa de fechar bem este semestre com as vendas em junho por conta do Dia dos Namorados, que é terceira melhor data para o comércio no ano”, afirmou o presidente do Sicomercio-VR, Jeronimo doa Santos.

É importante reforçar a necessidade de seguir rigorosamente as normas de segurança sanitária. Álcool gel ou 70% para higienizar as mãos e mercadorias, manter o distanciamento social e uso obrigatório de máscara. O sindicato também incentiva as compras por delivery. Para mais informações sobre o funcionamento, basta entrar em contato através do telefone (24) 99941-1330.