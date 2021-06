Comércio vai poder funcionar até 19 horas no sábado, Dia dos Namorados

A partir desta terça-feira, 8/06, óticas, autopeças e lojas de carro podem abrir de 9h às 19h

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) informa que o prefeito Antônio Francisco Neto ampliou o horário de funcionamento do comércio no sábado, 12/06, Dia dos Namorados. As lojas, que funcionam fora dos shoppings, vão poder abrir de 9h as 19h, visando evitar aglomerações e dividir o fluxo de consumidores que terão mais opções de locais de compras.

Segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, a ampliação do horário oferece mais flexibilidade para os consumidores que não têm tempo de realizar as compras durante a semana e ajuda diluir o movimento no comércio. “Muitos consumidores deixam para comprar os presentes sempre de última hora e tendo um tempo maior, vão poder fazer com calma, porque terão mais tempo para escolher um horário e evitar o período de maior movimento e terão ainda mais opções de locais para escolher os presentes“, avaliou.

NOVOS HORÁRIOS

Além do horário estendido neste sábado, já a partir desta terça-feira, 8/06, há mudanças também no horário para alguns segmentos. Óticas, lojas de revenda de carros e autopeças, por exemplo, agora podem abrir de 9h as 19h, antes era de 10 horas às 18 horas. “São setores que não estavam contemplados no decreto e que agora passam a integrar o mesmo horário do comércio em geral”, acrescentou Gilson.

Ele lembrou que as medidas preventivas continuam sendo obrigatórias como o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos e dos ambientes.