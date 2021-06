Policiais militares apreenderam dois adolescentes nesta quinta-feira com maconha, crack e cocaína no escadão da Rua G, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, com eles foram encontrados 47 pinos de cocaína, 12 tiras de maconha, 30 cigarros, quatro pedaços e 14 tiras da mesma droga e 12 pedras de crack. Além disso, os policiais apreenderam uma folha de anotação do tráfico, duas bolsas pretas, um rádio transmissor, dois celulares e R$ 91.