Colisão traseira envolve dois caminhões na Dutra em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de quarta-feira, para verificar a colisão traseira envolvendo dois caminhões, um Volvo com placa de Valinhos (SP) e um VW Euro3 Worker com placa do Rio de Janeiro, por volta das 22h50min, no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia.

No local, os agentes encontraram o caminhão com placa do Rio de Janeiro imobilizado na faixa da direita, interditando a pista parcialmente até meia-noite, quando a pista foi totalmente liberada. Não houve congestionamento devido ao baixo movimento no horário. Ninguém ficou ferido