Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido desta quarta-feira, em Barra Mansa, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma, durante uma investigação da Polícia Civil sobre a denúncia de que traficantes estariam expulsando moradores de suas casas no bairro Cotiara.

Segundo o delegado Ronaldo Aparecido, um dos presos é oriundo do bairro São Carlos, em Volta Redonda, sendo responsável pela distribuição de armas e drogas na região.

Os três foram localizados na Rua José Hipólito, na Cotiara. O menor foi flagrado com duas porções de maconha. Já na casa de um dos suspeitos presos, foram apreendidos cerca de 700 pinos de cocaína, 400 gramas do mesmo entorpecente em um saco, meio quilo de maconha em tabletes, 160 sacolés também de maconha, duas pistolas calibre 9mm, além de milhares de pinos usados para a venda de cocaína. (Foto: Polícia Civil)