Com uma agenda extensa, comitiva visitou obras, participou de inauguração e conheceu fábrica de Gin, considerado o melhor do mundo

O deputado federal Delegado Antonio Furtado chegou de Brasília, nesta quinta-feira (10/06) direto para Barra Mansa, onde acompanhou a visita realizada pelo governador do Estado, Cláudio Castro. Além de participar da inauguração do Novo CTI e ampliação do serviço cardíaco montado na Santa Casa de Misericórdia, a comitiva passou pelo posto de vacinação contra Covid-19 no Parque da Cidade, conheceu as salas de ensaio da Orquestra Municipal, visitou as obras do pátio de manobras e de restauração do Palacio Barão de Guapi e encerrou a agenda na Fazenda Cachoeira, em Floriano, para conhecer o processo de fabricação do Gin, considerado o melhor do mundo.

– É uma satisfação acompanhar a visita em Barra Mansa e verificar o quanto a cidade tem se destacado no atendimento a população. Estou à disposição da nossa região para ajudar com emendas e recursos que auxiliam na conclusão de obras importantes. Como é o caso do Pátio de Manobras, um sonho antigo e que conseguimos, por meio de emenda de bancada, destinar R$3 milhões para que seja finalmente concluída – declarou o parlamentar.

A visita não foi apenas para conhecer as realizações e obras entregues na cidade. Durante o discurso de agradecimento, o prefeito Rodrigo Drable aproveitou para solicitar a ajuda do Governo do Estado para ampliar o sistema de saúde e atendimento cardíaco em Barra Mansa.

– Estamos felizes do governador estar aqui para conhecer alguns avanços em Barra Mansa. Muitas dessas conquistas foram possíveis porque contamos com ajuda do governo do Estado. E Ainda temos outros sonhos que, com nossa parceria, sabemos ser possível para melhorar a saúde e fazer com que a cidade cresça de forma sustentável gerando emprego e renda. – solicitou Rodrigo Drable.

As parcerias realizadas pelo governo estadual e os recursos destinados pelos deputados estaduais e federais, como os envios de verba indicadas pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, foram citados pelo governador durante discurso sobre a recuperação e crescimento do Rio de Janeiro.

– Tudo que for para Barra Mansa crescer mais ainda e entrar num círculo virtuoso do emprego, do desenvolvimento, da capacitação profissional, da democratização da saúde e da educação, vamos auxiliar com recursos. Contem conosco porque o Rio está decolando. Viveremos os melhores anos do nosso Estado. Estamos construindo hoje com os prefeitos, deputados estaduais e federais. Chegamos na época do nós. Estamos trabalhando juntos para o nosso Estado crescer. Nenhum morador de município pequeno é menos importante que um morador da capital – afirmou o governador Cláudio Castro.