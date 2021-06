Policiais militares prenderam nesta terça-feira, um suspeito com uma pistola calibre 380 com carregador e nove munições, na Ladeira 6 do Morro da Harmonia, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Outro suspeito foi preso, dentro de uma casa, onde foram apreendidos 15 cigarros de maconha. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o caso foi registrado.