Corpo de homem é encontrado no Paraíba do Sul

O corpo de um homem que estava desaparecido desde quinta-feira (17) foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21) no Rio Paraíba do Sul, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

A vítima foi identificada como Evandro Pereira. Visto por populares boiando no rio, o corpo foi retirado do local pelos bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Somente o exame de necropsia poderá dizer se havia marcas de violência no cadáver. Não havia informações sobre velório e sepultamento no momento desta publicação.