O Saae- VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa que nesta quarta-feira, dia 23 de junho, realizará uma troca de transformador no Sistema Marinho Reis, localizado no bairro Voldac. A manutenção será às 08 horas com previsão de término para às 17h.

Devido a manutenção, a bomba será desligada e o abastecimento interrompido durante o serviço nas seguintes localidades: São Luiz, Nova São Luiz, Candelária, São Sebastião, São Luiz da Barra, Califórnia, bairro de Fátima, Cerâmica União e São Francisco.

O Saae de Volta Redonda pede para os consumidores que durante o período mencionado façam o uso racional de água.