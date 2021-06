O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza, nesta quinta-feira (24), às 15 horas, na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda (RJ), incineração de entorpecentes apreendidos, pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, em ações de combate ao tráfico de drogas.

Em todo o país, as Polícias estaduais também realizam, ao longo da semana, incinerações. A ação faz parte da 23ª Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas e é um dos eixos da Operação Narco Brasil, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), com atuação das polícias Civis e Militares de todo o país. A operação também é realizada em parceria com Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (Senad), Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, estará presente na incineração.