Smel oferece atividades em 25 bairros de Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) oferece uma série de atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos. Ao todo, 25 bairros recebem as ações, sendo que em 10 localidades as modalidades oferecidas acontecem nos ginásios poliesportivos. Outras ocorrem em 13 quadras do município, além da Estação Cidadania, que fica na Vila Rica/Tiradentes, a Academia da Melhor Idade e a Arena Paulo Camargo, ambas no Aterrado e a Arena Olímpica, no bairro Voldac.

A maioria das atividades ocorre dentro dos programas “Vida a Vida” – voltado para moradores de 18 a 59 anos – e “Viva a Melhor Idade” – para moradores acima de 59 anos – que oferecem exercícios físicos específicos para cada faixa etária.

Os ginásios da Ilha São João e Retiro recebem também outras atividades como pilates, taekwondo, dança de salão e ballet. Na Academia da Melhor Idade, no Estádio da Cidadania, de segunda a quinta, há aulas de musculação. Na Arena Olímpica, no bairro Voldac, a Smel oferece de segunda a sexta-feira um profissional de Educação Física para a prática de caminhada/corrida na pista de atletismo, enquanto no mesmo espaço, onde funciona o Centro Municipal de Artes Marciais (CEMAM), às terças e quintas é ministrada aulas de kickboxing.

Para participar, a pessoa precisa ir até o local da atividade desejada e fazer a inscrição junto ao professor, levando documentos pessoais (RG e CPF) e o comprovante de residência. Para outras informações: (24) 3339-2105 ou nas redes sociais da Smel: @smel_vr (Instagram) e smelvr (Facebook). Confira abaixo o cronograma.