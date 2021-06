A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde informou neste domingo mais três mortes por coronavírus. O número de casos na cidade subiu para 580.

Com 15.382 exames positivos desde o início da pandemia, a atualização de dados do dia informou 26 pessoas internadas com a doença. Já os casos suspeitos são 161, com 13 hospitalizados.