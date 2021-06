Carreta tomba e mata motorista na BR-393, em Três Rios

Rafael de Azevedo Santos, de 24 anos, morreu em um acidente ocorrido no final da noite de terça-feira, no KM-393 (Rodovia Lúcio Meira) na altura do distrito de Bemposta, em Três Rios.

Rafael conduzia a carreta, com carga de pepinos, que tombou após perder o controle na rodovia. O passageiro da carreta, Roberto Pereira da Silva, de 33 anos, socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, Rafael de Azevedo Santos, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.