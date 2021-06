Corpo é encontrado no bairro Surubi Novo, em Resende

Policiais militares foram acionados por populares para verificar o encontro de cadáver nas proximidades da localidade conhecida como Ilha no Parque Zumbi, na Via Ayerton Senna, no Parque Zumbi, no bairro Surubi Novo, em Resende.

Ao chegar ao local, os policiais militares depararam com o corpo sem as roupas as margens do rio. Segundo informações, o corpo pode ser um jovem que está desaparecido desde domingo. Os agentes entraram em contato com o perito da Defesa Civil para os trabalhos de perícia e liberar o corpo que será removido para o IML (Instituto Médico Legal),em Resende.