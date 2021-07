Mulher é morta a facadas pelo ex em Barra do Piraí

Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro na noite de sábado (3) na Rua José Jardim Rosa, no bairro Caixa D’Água Velha, em Barra do Piraí. A identidade dela não havia sido revelada no momento desta publicação.

A polícia informou que a vítima chegou a ser levada para a Santa Casa, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia, a irmã da vítima presenciou o crime e disse que o suspeito, de 42 anos, não aceitava o fim do relacionamento. A irmã disse que a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito, mas ele vinha descumprindo.