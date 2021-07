PRF apreende celulares sem nota fiscal na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federias (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime quando abordaram um veículo Kia/Cerato, com dois ocupantes, o condutor, de 24 anos, e o passageiro, de 32, por volta das 22 horas, de segunda-feira, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio, em Itatiaia.

Durante abordagem, os agentes perceberam que os dois estavam bastante nervosos. Ele alegaram que trabalhavam com telefonia. Durante revista no porta-malas havia um caixa de papelão fechada com fita adesiva. O condutor alegou conter peças para conserto de celulares e acessórios.

Ao abrir a caixa a polícia constatou que se tratava de 125 aparelhos celulares iPhone 7 Plus de 128 GB (novos). Ao ser indagado sobre os aparelhos, o condutor disse que havia comprado os celulares na Pajé, em São Paulo. Disse que os aparelhos estavam sendo levados para São João de Meriti (RJ), onde revenderia os aparelhos.

O condutor disse que não tinha nota fiscal dos iPhones.

A ocorrência foi encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi e apresentada a um auditor fiscal para que fossem tomadas as medidas de ordem tributária.

Segundo a PRF, cada iPhone 7 Plus de 128 gb tem preço médio de venda de R$ 2.400,00; então, o valor total estimado da mercadoria apreendida é de R$ 300 mil (trezentos mil reais).