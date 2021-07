Foi identificado como Marco Antônio Ferreira Gomes da Silva, de 20 anos, o jovem que morreu depois de fazer uma funcionária da Loja da Vivo, localizada na Rua do Comércio, em Angra dos Reis.

O jovem e dois comparsas entraram na loja por volta das 8h15min, e anunciaram o assalto. A Polícia Militar foi acionada e chegou rápido e encontrou as portas fechadas com os três assaltantes dentro da loja. Os policiais passaram a negociar com os assaltantes e dois bandidos se entregaram.

Marco Antônio saiu da loja fazendo uma funcionária refém. Os outros foram presos. O jovem com uma arma na mão e segurando a funcionária por trás deu uma volta no quarteirão, sempre seguido por policiais que pediam que ele se entregasse.

Quando teve acesso a Rua Coronel Carvalho, um policial civil atirou na cabeça do bandido que caiu. O rapaz chegou ser levado para Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. A pistola calibre 9mm que ele portava foi apreendida. A funcionária não teve ferimentos físicos, mas, segundo colegas, estava “psicologicamente muito abalada”.

Segundo boletim de ocorrência, os três tinham cobertura de outro comparsa que estava em um carro estacionado nas proximidades. Ele conseguiu fugir e não foi identificado até agora. O diretor da loja que estava em Volta Redonda pediu que as pessoas levassem uma palavra de conforto aos funcionários que estavam muito abalados com o caso.