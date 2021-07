Projeto Novos Horizontes será implantado nos CRAS de Volta Redonda

Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho começa nesta semana em quatro unidades e inscrições para novas turmas estão abertas

A Prefeitura de Volta Redonda inicia nesta semana as oficinas do Projeto Novos Horizontes nos CRAS (Centros de Referência à Assistência Social) dos bairros Belo Horizonte, Retiro, Dom Bosco e Três Poços. E o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas – Trabalho) será levado ainda para todos os outros CRAS do município. Para se inscrever nas oficinas de orientações para ingressar no mercado de trabalho, basta procurar a unidade mais próxima de casa.

O Projeto Novos Horizontes, uma parceria com o governo federal, por meio do Acessuas – Trabalho é voltado para pessoas entre 14 e 59 anos inscritas no Cadastro Único e recebem Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. As oficinas terão duas horas de duração, uma vez por semana, totalizando oito encontros por turma, sendo cada turma com 25 participantes.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, resolveu ampliar o alcance do Projeto Novos Horizontes por entender que facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho é dever do Poder Público. “Neste momento de pandemia, é ainda mais importante estar preparado para buscar uma vaga de emprego”, disse, lembrando que a secretaria já retomou as oficinas de inclusão produtiva nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, explicou que as novas turmas serão formadas de acordo com a demanda. “Basta procurar o CRAS mais próximo de sua residência”, falou, lembrando que os telefones para mais informações são (24) 3339-2326 e (24) 3339-9569.

As oficinas do Projeto Novos Horizontes vão abordar assuntos como criar um currículo direcionado para a vaga que almeja; além de promover troca de experiências entre os participantes e profissionais mediadores. “Ressalto ainda que as oficinas vão respeitar as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19”, garantiu Branca.