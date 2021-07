Vídeo: poste pega fogo e chamas atingem carro estacionado em Angra

A fiação de um poste pegou fogo neste domingo (11) de manhã na Rua Maria Luiza de Oliveira, no Morro do Carmo, em Angra dos Reis. O fogo começou num transformador e logo começou a se alastrar, mas os bombeiros foram acionados e apagaram as chamas.

Houve preocupação porque o poste fica em frente a um prédio e havia dois carros estacionados bem próximos. Resíduos caíram sobre um deles, um Ômega.

Devido ao ocorrido, alguns trechos do bairro estão sem luz. A concessionária de energia já tinha sido acionada para fazer a substituição do equipamento. Cabos telefônicos e de internet também foram atingidos. (Foto e vídeo: Redes sociais)