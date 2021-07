Imunização terá sequência nesta quarta-feira, 14, e irá vacinar homens de 41 anos

Nesta terça-feira, 13, a prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a aplicação da dose complementar da vacina contra a Covid-19 em pessoas com síndrome de Down. A ação aconteceu na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e atendeu pessoas com idade acima de 18 anos.

Pessoas com síndrome de Down têm aproximadamente uma predisposição para 80 doenças e seus portadores são mais propícios ao risco de internação, devido ao agravamento da Covid-19. Além disso, esse grupo tem 10 vezes mais chances de morte ao contrair a doença. Por esse motivo, a primeira imunização do grupo aconteceu no dia 20 de abril.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes falou sobre a conquista da imunização na cidade. “Hoje é um dia muito especial para nós da Saúde, pois a vacinação para esse grupo é uma vitória para nossa cidade. Barra Mansa foi um dos primeiros municípios do estado do Rio a iniciar a imunização em pessoas com síndrome de Down e agora, de forma ágil e satisfatória, já estamos aplicando a segunda dose”.

vereadora Luciana Alves, presente na vacinação, expôs sua felicidade. “É uma alegria imensa poder participar deste momento e ver de perto que em breve toda a população estará vacinada. É um grito de liberdade, principalmente para os familiares, que agora podem ficar mais tranquilos. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable por estar à frente da gestão e no enfrentamento a pandemia”.

Barra Mansa vacina mulheres de 41 anos

A vacinação no município também aconteceu nesta terça-feira, 13, no teatro do Parque da Cidade e contemplou mulheres de 41 anos. Segundo a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, tudo transcorreu da melhor maneira. “Estamos trabalhando com muita organização e respeitando todos os protocolos sanitários para vacinar o maior número de pessoas o quanto antes”.

Homens de 41 anos serão vacinados nesta quarta-feira, 14

Já nesta quarta-feira, 14, serão imunizados no mesmo local, homens de 41 anos, gestantes, puérperas e lactantes com filhos com até 24 meses de idade. Também serão atendidos munícipes com a segunda dose agendada.

O horário de atendimento foi dividido de acordo com o mês de nascimento, sendo de 8h às 12h de janeiro a junho e 12h as 16h de julho a dezembro.

Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração do posto de saúde. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação. Foto: Felipe Vieira