Mulher é presa por tráfico de drogas, em Barra Mansa

Policiais militares prenderam na tarde de segunda-feira, uma mulher, de 29 anos, por tráfico de drogas na Rua São Simão, no bairro Santa I zabel, em Barra Mansa. Um suspeito, de 18 anos, que estava com a suspeita conseguiu fugir. Segundo os agentes, ele já esta identificado.

Policiais militares receberam um vídeo onde mostrava a mulher pegando o dinheiro de usuários, entregava ao jovem e voltava com as droga para os compradores. Quando os policiais deram o flagra o jovem fugiu, mas a mulher foi detida. Na casa onde funcionava como ponto de venda de drogas, os agentes apreenderam R$ 1.232 em dinheiro em cima de uma cômoda.

Na bolsa da mulher os agentes apreenderam, R$ 50 em dinheiro e uma folha com anotações do tráfico. Na delegacia, ela entregou uma nota de R$ 20 que tinha escondido nas partes íntimas. O vídeo recebido pela PM também foi incluído no registro da ocorrência na delegacia. Foto: Polícia Militar