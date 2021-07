A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira, 22, repescagem de vacinação contra Covid-19 em todas as pessoas que estão com a segunda dose atrasadas. Também serão contemplados aqueles que estão com a dose complementar agendada. Não haverá aplicação de primeira dose.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, reforça o pedido para as pessoas que estão com as doses complementares atrasadas se vacinem. “Tomar a segunda dose é fundamental para completar o esquema vacinal e obter a proteção recomendada contra sintomas graves da doença. Essa orientação é válida principalmente para quem está em tempo de receber a D2 ou quem perdeu o prazo descrito no comprovante de vacinação em primeira dose (D1)”.

A ação seguirá em sistema drive-thru e no teatro, no Parque da Cidade, no Centro, das 8h às 16h, e será divido em dois turnos: das 8 às 12h para os nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h para quem nasceu de julho a dezembro. É indispensável à apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde, além do cartão de vacinação que consta a data da primeira aplicação para aqueles que irão tomar a dose complementar.