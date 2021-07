O idoso, Jorge Luiz Orácio, de 62 anos, morreu carbonizado durante um incêndio ocorrido em sua residência na quinta-feira, por volta das 20h45min, na Rua General Monteiro de Castro, número 130, em Mendes.

Policiais militares foram até o local e já encontraram a vítima morta no interior do imóvel. O perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.