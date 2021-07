Exposição ficará disponível de 02 a 31 de agosto, público poderá visualizar obras pelos vidros da galeria

O Espaço das Artes Zélia Arbex recebe a partir do dia 02 de agosto a exposição “Entre Pigmentos e Expressões” do artista plástico David Neri. A mostra contemplada na Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), ficará disponível até 31 de agosto. O público poderá visualizar as obras pelos vidros da galeria que segue fechada.

A exposição traz 10 obras de diferentes técnicas do artista, ilustrador, tatuador e aspirante a escritor nas horas vagas. Para esta exposição, David Neri preparou trabalhos feitos apenas com tinta branca e os pigmentos: azul, vermelho, amarelo e preto.

“Essa é a proposta que dá origem ao nome da exposição, que também é homenagem à minha companheira, professora de educação física e produtora cultural, que faz referência ao curta-metragem premiado, de minha autoria: “Entre Pó e Películas”, disse.

Além das técnicas utilizadas para exposição, o artista também trabalha com outras como: guache, aquarela, óleo, acrílico, lápis de cor, pastel seco, carvão e pintura digital. O artista plástico estuda Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), já trabalhou com esculturas em cerâmica, resina, gesso e mármore.

Atualmente trabalha como ilustrador de livros e diagramador na editora da universidade há quatro anos, tatua há mais de 10 anos e faz parte da equipe do estúdio Léo Caverna.