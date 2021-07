Oitenta e um veículos – entre carros e motos -, além de lotes de sucata, foram arrematados no leilão da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). O evento ocorreu nesta terça-feira (27) e ofereceu 72 motos, sete carros e 43 veículos como sucata para serem prensados por empresas especializadas no ramo. Devido à pandemia de Covid-19, o leilão aconteceu de forma online, através do site de um leiloeiro profissional.

Os veículos foram removidos das ruas por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os interessados em participar do leilão puderam visitar os lotes, com limite de 30 minutos e uso obrigatório de máscara.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, comemorou a realização do evento online.

“O leilão foi um sucesso. Muitos desses veículos foram recolhidos por contrariar o CTB e estão em condições de uso, permitindo que o arrematante regularize sua situação documental. Também tivemos casos do arremate de sucatas, que são voltados para empresas especializadas”, comentou Batista.