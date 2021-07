A Polícia Civil prendeu na terça-feira (27) uma jovem de 20 anos suspeita de participação no assalto a uma loja de celulares em Carmo, cidade do Noroeste do estado do Rio que fica próxima à divisa com Minas Gerais. Ela foi encontrada na Japuíba.

Segundo a polícia de Angra, a suspeita foi presa assim que retornou à cidade. Ela seria namorada de um traficante de Angra que usaria mulheres e menores para assaltos a loja de celulares. (Foto: Divulgação) Felipe Cury/Matéria