Homem é quase atropelado na faixa de pedestre, em Volta Redonda

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que uma pessoa quase foi atropelada por um veículo enquanto atravessava a faixa de pedestres, em Volta Redonda. O fato ocorreu na noite desta terça-feira (17) no cruzamento da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

As imagens mostram a pessoa atravessando na faixa de pedestres quando o automóvel sai da avenida para entrar na rua. O veículo chega a atingir a pessoa de raspão. Após ser esbarrada pelo automóvel, a pessoa para, parece dizer algo ao motorista e vai embora. O carro, seguido por um ônibus, acelera e também vai embora.

Em dezembro do ano passado, o proprietário do salão de beleza “Brizola” foi atropelado por um carro que também saia da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança para acessar a avenida. Sebastião Bevace Sobrinho, o “Brizola”, tinha 78 anos. e faleceu no dia 5 de janeiro. Ele foi atingido pelo veículo ao atravessar a avenida.

Moradores e comerciários pedem ao poder público a instalação de um sinal com temporizador no local. “Perdemos o Brizola e hoje quase outra pessoa é atropelada. Todo dia presenciamos essas cenas”, disse o morador.