Barra Mansa divulga calendário de vacinação até sábado

A imunização da semana será voltada aos jovens

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, divulgou um calendário de vacinação que vai até sábado, dia 21. A imunização continuará sendo realizada no Parque da Cidade, no Centro, e priorizará a vacinação dos jovens do município.

Na quarta-feira, dia 18, a primeira dose da vacina está reservada apenas a gestantes, puérperas e lactantes com bebês até 24 meses de idade, além da segunda dose para pessoas agendadas para a data. A divisão será feita em três horários, de 08h às 12h vacinarão os nascidos de janeiro a abril, das 12h às 16h, nascidos de maio a agosto e de 15h às 18h, de setembro a dezembro.

No dia 19, quinta-feira, será aplicada a primeira dose em jovens de 23 anos e será realizada a repescagem da primeira dose para pessoas de 37 anos, ambos no Teatro no Parque da Cidade. A segunda dose para pessoas agendadas para a data e a primeira dose de gestantes, puérperas e lactantes serão realizadas em sistema drive-thru. O horário seguirá dividido em três, de 08h às 12h, vacinarão os nascidos de janeiro a abril, das 12h às 16h, nascidos de maio a agosto e das 15h às 18h, de setembro a dezembro.

No dia 20, sexta-feira, a imunização será feita em jovens de 22 anos e haverá repescagem para pessoas de 36 anos, ambos no Teatro. Gestantes, puérperas e lactantes também vacinam, porém, em sistema drive-thru, juntamente com a segunda dose de pessoas agendadas. Neste dia, a divisão seguirá dividida em três horários.

No sábado, 21, pessoas de 21 anos poderão tomar sua primeira dose da vacina, além da repescagem de pessoas de 35 anos, que vacinarão no Teatro. Gestantes, puérperas e lactantes vacinam em sistema drive-thru juntamente com as segundas doses agendadas. Neste dia, a divisão será feita em dois horários, de 08h às 12h, vacinam os nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h, nascidos de julho a dezembro.

Para todos os grupos de vacinação, é indispensável à apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Caso seja menor de 25 anos, portando RG, a pessoa poderá se vacinar com comprovante de residência em nome dos pais. Pessoas que forem sem um automóvel, tomarão a vacina no Teatro.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre o processo de imunização da semana. “É um orgulho poder imunizar esses jovens que tanto esperaram pela vacina. Sinto que estamos avançando de forma muito positiva contra essa pandemia”, afirmou.

Município recebe 2.350 doses de vacina para dar continuidade à imunização

Nesta terça-feira, 17, o município recebeu mais um lote com vacinas contra a Covid-19, sendo 2.040 doses da Pfizer destinadas a primeira dose e 310 da AstraZeneca, destinadas a segunda dose, totalizando 2.350 novas doses.

Segundo a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, é sempre um momento de alegria quando chegam novas doses. “Sempre que chegam mais vacinas, sabemos que vamos poder garantir a felicidade de alguém ao ser imunizado e isso é muito gratificante”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira