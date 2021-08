Porto Real registra três casos da variante Delta do coronavírus

Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Saúde, informa que foi identificada a circulação da variante Delta do Coronavírus no Município. Até o momento 3 casos leves foram identificados, tratados e curados. O Hospital municipal São Francisco de Assis está preparado para atender as demandas quando for necessário, são 6 leitos prontos para receber pacientes de Covid-19 do município. A SMS segue monitorando os casos de coronavírus e realizando visita domiciliar quando preciso.

A prefeitura reforça a importância dos cuidados e precauções de combate a Covid-19. O alerta é para que toda a população reforce as medidas de proteção, como evitar aglomeração, o uso de máscara e também higienização das mãos. A secretaria de Saúde destaca que se houver um agravamento do quadro epidemiológico, a Prefeitura terá que tomar medidas coletivas para a proteção de toda a população, mas que na atual conjuntura, graças ao ritmo acelerado do cronograma de vacinação, todos os casos estão monitorados e controlados.