Junto com vacinação dos profissionais, reuniões com equipes de cada escola visam oferecer suporte para retorno presencial seguro

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda segue preparando seus profissionais para o retorno das aulas presenciais. O Departamento Pedagógico da secretaria vem realizando diversos encontros com as equipes diretivas e pedagógicas das unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.

“Estamos trabalhando para oferecer o suporte necessário para que o retorno se dê com segurança e organização, tanto para nossos profissionais quanto para os alunos”, afirmou a secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê.

As ações estão sendo desenvolvidas, no período compreendido entre os dias 9 e 25 de agosto. Já foram realizados 87 encontros individualizados com a equipe de cada escola e ainda estão previstos mais 40 encontros para a próxima semana.

Durante as reuniões o departamento pedagógico realizam atendimento individualizado às equipes diretiva e pedagógica de cada uma das 99 unidades escolares do município e seis escolas conveniadas; apresentação e discussão do protocolo de biossegurança para o retorno; alinhamento da proposta pedagógica e respectivas orientações quanto ao contexto atual para cada segmento; planejamento do retorno escalonado e gradual às atividades presenciais.

Também são repassadas orientações aos profissionais envolvidos com a Educação Especial com o objetivo de viabilizar o retorno, respeitando as especificidades de cada aluno de acordo com suas deficiências; também é feito acompanhamento da programação das escolas especializadas no que diz respeito ao retorno das aulas presenciais para os alunos que retornarão.

Vacinação

A prefeitura também preparou um esquema para manter a ampliação de segundas doses e os trabalhadores da Educação, acima de 40 anos, estão recebendo a segunda dose antecipada, de acordo com a disponibilidade de vacinas.

Essas doses adiantadas são a dos profissionais que foram vacinados no dia 2 de junho. Os demais profissionais da Educação serão vacinados na próxima remessa que chegar ao município. Fotos: divulgação Secom/PMVR.