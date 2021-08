Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza vai falar sobre o crescimento da empresa em tempos de pandemia e as expectativas para o varejo nesta retomada.

A AlugueOn, do Grupo AD, receberá Luiza Helena Trajano para um encontro virtual nesta semana, no “Minuto AlugueOn”, série de encontros virtuais promovida pela AlugueOn, plataforma de marketplace para locação de áreas comerciais, como lojas, quiosques e espaços de mídias, disponíveis nos shoppings que compõem o portfólio do Grupo AD. O bate-papo será mediado por Magali Sanches, diretora comercial do Grupo AD.

A convidada desta semana, além de presidente do Conselho do Magazine Luiza, também atua como conselheira em 16 entidades, como o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Unicef e Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. É presidente do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne núcleos em todo o país e no exterior, e vem recebendo centenas de reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder de negócios, além de ser a única executiva brasileira na lista global do World Retail Congress.

Luiza vai falar sobre o crescimento do Magazine Luiza, os desafios durante o tempo de pandemia, os projetos do grupo, as ações sociais, as expectativas para o varejo nesta retomada e muito mais. A transmissão será nesta sexta-feira, 20 de agosto, às 18 horas, na página da AlugueOn no Instagram: @alugueon.

