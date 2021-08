Menor é flagrado com drogas no bairro Areal

Um menor de idade foi flagrado com sete pinos de cocaína e R$50, na tarde de sexta-feira, por volta das 15h10min, na Rua Cândido Fernandes (Rua Niterói), no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando observaram um adolescente que ao ver a viatura policial jogou no chão um embrulho contendo as drogas.

O menor foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. A mãe do jovem compareceu à delegacia e acompanhou o filho. O suspeito foi enquadrado no fato análogo ao tráfico de drogas. O dinheiro foi apreendido na delegacia e o menor foi entregue aos cuidados de mãe.