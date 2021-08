Volta Redonda recebe nova remessa de vacina AstraZeneca e prepara novo grande ato de imunização

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebe neste sábado, dia 21, uma nova remessa da vacina AstraZeneca (Oxford) para segundas doses, que estavam em falta no município devido a atrasos na entrega. Está previsto para chegar um lote com 4.780 doses, que vão atender os vacinados com a primeira dose da AstraZeneca até 02/06/2021. Em sua maioria, serão profissionais da Educação que vão concluir o processo de imunização.

As segundas doses de AstraZeneca serão aplicadas nesta segunda-feira, dia 23, exclusivamente em drive-thru na Ilha São João, das 08h às 18h. A segunda dose da Pfizer/BioNTech também será aplicada em drive-thru para vacinados até 02/06/2021. É necessário apresentar o cartão de vacinação Covid-19, documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Volta Redonda iniciou nessa sexta-feira (20) a aplicação da dose de reforço dos trabalhadores da Educação acima de 40 anos.

Detalhe: caso acabem as doses de Astrazeneca, a pessoa apta a receber vacina neste dia poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da Pfizer.

Adolescentes com comorbidades

A secretaria de Saúde de Volta Redonda dará início a vacinação contra a Covid-19, primeiramente, em adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, a partir desta terça-feira, dia 24.

As famílias que efetuaram o cadastro no site da prefeitura, até essa sexta-feira, serão convocadas para a vacinação através de e-mail ou whatsapp, previamente cadastrados. A vacinação para esse público será feita na Unidade de Saúde escolhida pela família no ato do cadastro. O pedido para antecipação das doses aos adolescentes com comorbidades foi feito pelo vereador Renan Cury e atendido pela Prefeitura.

Primeira dose e segunda dose CoronaVac

Jovens de 22 anos ou mais, que ainda não tenham recebido a primeira dose, devem procurar uma das 46 Unidades de Saúde para fazer a vacinação, no horário de 08h às 16h.

A Prefeitura de Volta Redonda informa que só será possível ‘baixar a idade’ com a chegada de novas remessas para primeira dose.

As segundas doses da vacina CoronaVac estarão disponíveis para vacinados com a primeira dose até 26/07/2021 em todas as Unidades de Saúde.