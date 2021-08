Polícia Militar apreende drogas em Paraíba do Sul

Policiais apreenderam na sexta-feira, grande quantidade de drogas enterradas, nas proximidades da linha férrea, antiga Estrada Vieira Cortês, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

Denúncias davam conta que traficantes de uma facção criminosa estavam vindo do Rio de Janeiro para abastecer o tráfico no local. Foram apreendidas 146 unidades de maconha e 764 unidades de cocaína. As drogas que custavam de R$ 10 a R$ 50 cada unidade, foram levadas e apresentadas na Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul.