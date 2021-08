A Prefeitura de Resende recebeu neste sábado, dia 21, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. No total, o município recebeu 2.540 doses, que foram recebidas em Barra Mansa por uma equipe deslocada pela Secretaria Municipal de Saúde. A gestão municipal dá sequência de forma dinâmica à campanha de imunização a fim de escoar rapidamente as vacinas recebidas.

– Chegamos na faixa etária de 18 anos e é importante destacar que pessoas com idade superior podem ter se recusado ou perdido a vacina por alguma razão. Precisamos que essas pessoas que não se vacinaram aproveitem as próximas ações da gestão municipal para se vacinar e ajudem o município a se livrar dessa doença. Continuamos com toda transparência sobre os dados do município, o que é fundamental para que a população saiba e reforce ainda mais a importância de se imunizar – ressaltou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.