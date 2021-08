Resultado final será disponibilizado no dia 31

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou na manhã deste domingo, dia 22, o processo seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde. As provas foram aplicadas nos colégios Barão de Aiuruoca, no Centro, Washington Luiz, em Saudade e Baldomero Barbará, no bairro Barbará. 1.138 candidatos disputaram as vagas disponibilizadas.

Ao todo, foram 277 vagas distribuídas entre 49 unidades de saúde, sendo 263 de ampla concorrência e 14 para pessoas com deficiência. As provas foram compostas por 30 questões objetivas, sendo 10 de língua portuguesa; 10 sobre questões gerais e 10 baseadas em estudo de caso. O salário ofertado é de R$1.500,00.

Os candidatos aprovados serão convocados por ordem de classificação, por área, conforme resultado final e mediante a necessidade de reposição de ACS e abertura de novas vagas, durante a validade do presente processo seletivo, que é de um ano. No momento da convocação o candidato será informado onde e quando comparecer e a documentação que deverá apresentar. O mesmo, terá o prazo de cinco dias úteis, após a convocação, para se apresentar com a documentação solicitada. O não comparecimento no prazo determinado implicará na sua desclassificação do processo seletivo. As convocações serão feitas através do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Os contratos serão regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

No dia 23, segunda-feira, às 10h, haverá a divulgação do gabarito. Dia 26, às 16h, sairá o resultado provisório. De 8h às 23h do dia 27, haverá a interposição de recursos. Dia 30, acontecerá o julgamento dos recursos para dia 31, às 17h, sair a divulgação dos resultados dos recursos, e, assim, a divulgação do resultado final.

Segundo a gerente da Atenção Básica do município, Adriana Cristina, o processo seletivo tem como objetivo suprir as vagas das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). “Existe a necessidade de suprir algumas vagas, que podem por ventura surgirem, e então usamos esse espaço do seletivo, que é de cadastro de reserva, que serão contratados de acordo com as demandas que surgirem”, concluiu.

Fotos: Chico de Assis