A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural, concluiu nesta sexta-feira, 20, o curso de Inseminação Artificial em Bovinos, realizado na Fazenda da Curva, no Distrito de Antônio Rocha. A fazenda foi disponibilizada pelo proprietário João Batista de Carvalho, que cedeu os animais para participarem das práticas durante a aula.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o produtor só tem a ganhar com esse projeto. “Demos uma oportunidade para que o produtor da região evolua. Através deste curso de inseminação artificial, ensinaremos ao pequeno produtor uma técnica para beneficiarem seus animais geneticamente”.Bruno Meireles, veterinário da Secretária do Desenvolvimento Rural, explicou a importância do curso para os moradores da região. “A ideia do curso de inseminação é promover novos profissionais com a capacidade para executar esse tipo de serviço dentro de uma propriedade rural, tanto leiteira quanto de corte. Hoje a evolução genética se dá através dos touros de centrais, touros já avaliados. A gente compra essas doses de sêmen e usa nas propriedades, conforme nós programamos os acasalamentos, de acordo com os dados que temos, com as raças e aquilo que a gente quer executar”,

O veterinário acrescentou como funciona a certeza da qualidade do animal. “Sabemos a genética dos touros ou dos sêmens, através de sua linhagem ou então é realizada uma prova genômica do DNA desse animal para ver qual é a capacidade de cada um. A gente tem uma confiabilidade muito grande em cima desses produtos. O resultado de melhoramento genético é muito grande com esse trabalho de inseminação, promovendo e levando aos produtores essa tecnologia para dentro de suas propriedades. Estamos tendo resultados muito satisfatórios em cima desse melhoramento genético, tanto de produção quanto na longevidade dos animais, sendo mais saudáveis e resistentes a doenças’.

O produtor rural José Oswaldo da Silva, que participou do curso, descreveu o que o aprendizado irá agregar. “O curso de inseminação artificial em bovinos ensinou, de forma simples, didática e rápida, uma técnica que proporciona um ganho genético mais apurado nas nossas propriedades. Através do curso, conseguimos sêmens de touros de raças provadas, dos quais se sabe a procedência, que para nós adquirirmos o animal seria inviável manter nas propriedades ou mesmo impossibilitando de ter um crescimento na atividade. Então a principal importância desse curso é a do ganho genético mais rápido para nós, pequenos produtores, permitindo um espaço de tempo menor para utilizar várias raças de touros em nossas matrizes”, concluiu.