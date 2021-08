Uma carreta, carregada com uma carga de papelão, tombou e pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Moura Brasil, em Três Rios.

O motorista ficou levemente ferido e conseguiu sair antes que o fogo atingisse todo veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. Após a limpeza da pista, o trânsito foi liberado. (Foto: Corpo de Bombeiros)