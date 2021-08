A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), baixou a idade de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, dia 24. Jovens de 19 e 18 anos ou mais também serão atendidos no drive-thru, na Ilha São João, até as 16h, com área para pedestres.

É necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

A abertura das novas idades foi possível diante da previsão de chegada de mais doses de vacinas. Inicialmente, seriam vacinadas pessoas a partir de 20 anos.