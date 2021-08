Polícia Militar apreende drogas e munições na RJ-155

Policiais militares apreenderam neste domingo, 90 pinos de cocaína e munições escondidos num matagal na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), ligação Barra Mansa à Angra dos Reis.

Um suspeito ao perceber que havia uma blitz da Polícia Militar no trevo de Pouso Seco, desceu do ônibus e escondeu em um matagal as drogas. Um homem que passava pelo local avisou aos agentes que foram até o mato e encontraram as drogas e outros materiais enrolados em uma camisa camuflada.

Foram apreendidas quatro munições (duas deflagradas) de calibre 12mm, 10 munições calibre 9mm e seis estojos de munição calibre 38. O material foi encaminhado à delegacia de Rio Claro. O homem não foi encontrado. (Foto: Polícia Militar)