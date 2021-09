Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa estão investigando um caso de um menino, de 12 anos, que estaria sendo vítima de maus-tratos, no bairro Morada do Vale, em Barra Mansa. Segundo informações passadas para os agentes, o menino estaria sendo deixado trancado e sem comida pela própria mãe, que seria dependente química. A denúncia foi feita pela própria avó, que informou aos policiais que precisa dar comida pela grade do portão de casa para a criança.

A avó do menino disse que a mãe mora no andar superior da casa. Os policiais civis foram até o local e o menino confirmou a versão passada pela avó. Os agentes conversavam com o menino quando a mãe apareceu e todos foram encaminhados à delegacia. Uma conselheira tutelar acompanhou o caso. Os agentes informaram que durante o depoimento a mãe da criança começou a chorar e deixou a delegacia.

Após o registro, a conselheira tutelar decidiu conceder a guarda provisória para avó da criança. Os policiais entenderam que houve maus-tratos e a mãe responderá pelo crime na Justiça.