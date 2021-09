Homens são mortos no bairro Açude II

Dois homens, ainda não identificados, foram assassinados na noite de terça-feira, numa casa abandonada na Rua 13, no bairro Açude II, em Volta Redonda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou as vítimas já tinham ido a óbito. Policiais militares estiveram no local e preservaram os corpos para os trabalhos da perícia.

A casa seria de propriedade de Luís Carlos Silva Gonçalves, que foi morto também a tiros, no dia 19 de julho deste ano, num ponto de ônibus da Avenida A, no mesmo bairro. Os corpos foram removidos e levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços. A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos da execução dos homens.