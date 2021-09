Na manhã desta quinta-feira, 02, a prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria de Saúde, realizou uma reunião de capacitação e preparação com enfermeiras de alguns postos de saúde do município, com o intuito de realizar nos próximos dias a descentralização da vacina para combater a Covid-19. O evento aconteceu no Parque de Saudade e contou com uma palestra da coordenadora de Imunização da cidade, Marlene Fialho.

Desde o seu início, a vacinação vem sendo centralizada no Parque da Cidade, no Centro. Segundo o último vacinômetro divulgado, na noite de quarta-feira, dia 1º, 180.008 doses foram aplicadas no município, sendo 120.137 com a D1, 55.912 com a D2 e 3.959 com a dose única.

Segundo o prefeito Rodrigo Drable, a aplicação da primeira dose do imunizante no Parque permitiu um melhor controle. “Agora é possível levar a segunda dose para os postos, porque a garantia da vacina é a apresentação do cartão. Nossa equipe foi nota 10. Não tivemos na cidade o problema de desorganização que vimos Brasil afora”, relatou.

A coordenadora de Imunização Marlene Fialho falou sobre a descentralização. “Agora que a população maior de 18 anos já recebeu a primeira dose, podemos descentralizar, porque é a continuidade do serviço e nós queremos que essa continuidade nos postos de saúde tenha a mesma organização, a mesma logística e o mesmo trabalho bonito que foi feito quando era centralizado, com o mesmo foco e o mesmo objetivo de atendimento dos usuários”, declarou, acrescentando sobre o motivo da decisão:

– É um projeto piloto para iniciar, para fazer a coisa acontecer. Pensamos em dividir por território para conseguir atender a todos os bairros do município. Queremos que cada território tenha uma unidade que atenda essa população, para facilitar o acesso das pessoas, sendo mais próximo de suas residências, sem precisar se deslocar até o Centro da cidade.

Foram definidos, no primeiro momento, 24 postos de saúde, abrangendo todos os cantos da cidade. A divisão foi feita em quatro regiões: a região 1 será inicialmente, Bocaininha, Floriano, Cotiara, Km 4, Rialto, Ano Bom e Colônia. A região 2 será Vista Alegre, Belo Horizonte, Amparo, Santa Rita de Cássia e Vila Coringa. Na região 3 será São Pedro, Nova Esperança, Jardim Primavera, Vila Orlandélia, São Francisco e, por último, a região 4, com os bairros Sirene 3, Vila Principal, Santa Rita de Fátima, Paraíso de Baixo, Mangueira e Boa Vista 2.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, falou sobre a mudança e sobre a tão falada aplicação da dose de reforço. “Estou muito feliz que avançamos ao ponto de poder descentralizar. O município está trabalhando com a estratégia do calendário único do Ministério da Saúde, com isso, todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro estão iniciando a dose de reforço conforme orientação do estado. Os municípios estão recebendo essas doses e organizando essa estratégia para que os idosos, inicialmente acima de 75 anos, comecem a receber. Existe uma logística envolvida, o idoso tem que estar com o esquema vacinal completo e tem que ter tomado a última dose há mais de seis meses, então, as unidades estão se organizando também para receber este idoso para essa terceira dose. A idade vai diminuindo gradualmente e apenas pessoas acima de 60 anos tomarão a dose de reforço, independente da vacina que tomou, será necessário”, concluiu.

