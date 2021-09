Como todo bom shopping, o Sider é um lugar para toda a família e, como boa parte das famílias brasileiras atualmente inclui algum tipo de pet, o Sider Shopping agora é pet friendly.

Com o objetivo de proporcionar mais conforto aos seus clientes, o Sider Shopping passou por algumas adaptações para receber e proporcionar uma boa experiência para os tutores e pets que quiserem dar um passeio. Para que o tudo corra bem existem algumas regras, a primeira delas é que os bichinhos devem estar na coleira durante todo o passeio. “Na pandemia houve um aumento do número de famílias que possuem algum bichinho em casa e elas consideram os pets como filhos e querem que eles participem da programação familiar. Pelo fato do Sider Shopping ser um empreendimento vertical, precisamos fazer algumas adaptações por segurança. Mas estamos recebendo os pets com todo o amor”, explica Patricia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

No Sider Shopping os tutores podem passear tranquilos, já que existem diversos pontos com saquinhos coletores (cata caca) e lixeirinhas para os resíduos dos pets. A maior parte das lojas recebem os clientes com animais e são sinalizadas com um selo “pet friendly”, além disso o shopping conta com uma unidade do petshop Pet Sublime, que funciona no mesmo horário das lojas, uma praticidade para quem esquecer algum produto e precisar comprar fora do horário comercial.

Para conferir todas as regras acesse o site: www.sidershopping.com.br