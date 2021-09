Ônibus do Consumidor da Alerj desembarca em Volta Redonda

Orientação do Procon municipal é que vítimas de golpes financeiros compareçam ao veículo que estará na praça da prefeitura nos dias 15 e 16

O Ônibus do Consumidor da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) estará em Volta Redonda nesta quarta e quinta-feira, dias 15 e 16. O veículo ficará estacionado na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado, realizando atendimentos das 10h às 16h.

Através do projeto itinerante, os moradores de Volta Redonda e região poderão registrar queixas e receber orientações sobre os direitos do consumidor. A vinda do ônibus a Volta Redonda foi um pedido do deputado estadual Marcelo Borges, o Marcelo Cabeleireiro (DC) junto à Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj (Codecon).

O coordenador do Procon-VR (Programa de Orientação e Defesa do Consumidor), João Silveira Neto, pediu que vítimas de golpes financeiros também compareçam ao veículo que estará na praça da prefeitura.

“A gente orienta as pessoas a trazerem identidade, CPF e o comprovante do golpe; que pode ser o extrato bancário ou uma cobrança indevida. Até mesmo o extrato do INSS, onde consta o empréstimo que não foi solicitado”, disse Silveira Neto.

O coordenador do Procon-VR revelou que o órgão vem recebendo muitas vítimas dos golpes financeiros, que têm sido ainda mais frequentes durante a pandemia. Ele esclareceu o papel do Programa de Defesa do Consumidor.

“Não podemos atuar, porque é um golpe e não uma relação de consumo. É um caso de polícia. A orientação que temos passado às vítimas é que elas procurem a Justiça Federal e abram um processo contra o INSS”, disse Silveira Neto, citando que de posse dos dados dos contribuintes, os golpistas conseguem fazer qualquer tipo de golpe, inclusive se passando por ela, acessando indevidamente ou criando contas bancárias.

Além do atendimento no ônibus, as demandas de proteção ao consumidor podem ser enviadas pelo WhatsApp (21) 99854-7060, pelo e-mail (defesadoconsumidor@alerj.rj.gov.br) e ainda pelo site www.cdcrj.com.br.