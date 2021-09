Prefeito Neto detalha fases da implantação de lâmpadas de LED e obras de asfaltamento que ocorrem na cidade

A Prefeitura de Volta Redonda avança nesta semana com dois importantes projetos para tornar a infraestrutura da cidade melhor e mais moderna. A troca de “lâmpadas amarelas” por novas de LED estão em andamento em dois pontos, assim como as obras de asfaltamento avançaram pela Rodovia dos Metalúrgicos.

Ao mesmo tempo em que as obras são tocadas no principal acesso da cidade pela Via Dutra, a Prefeitura iniciou a pintura das pistas recém-asfaltadas na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços, que é a ligação mais utilizada por quem trafega entre Volta Redonda e Pinheiral. O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que isso só está sendo possível graças ao apoio do Governo do Estado.

“Somos muito gratos ao governador Cláudio Castro por esta grande parceria. Já mudamos a realidade da Paulo Erlei, que foi asfaltada e agora já está recebendo pintura. Agora vamos concluir o trabalho na Rodovia dos Metalúrgicos e avançar para outros pontos da cidade”, disse Neto.

A nova iluminação com lâmpadas de LED está sendo concluída na área da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e entrou simultaneamente na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

“Essa ainda é uma das áreas mais sensíveis da nossa infraestrutura. Encontramos uma situação muito ruim, como nunca vimos antes. Está dando muito trabalho para arrumar tudo, mas ao final do projeto teremos uma cidade mais moderna, eficiente, e principalmente segura”, afirmou Neto, que percorreu a cidade para acompanhar os trabalhos.

O prefeito destacou que esta etapa do projeto da nova iluminação, que prevê a troca de lâmpadas em alguns dos principais centros comerciais do município, está chegando à metade. Em seguida, segundo Neto, será a vez de outros bairros serem contemplados. “Estamos trocando lâmpadas, reaproveitando antigas e comprando novas. Ainda assim, a demanda é tão grande que ainda precisamos acelerar mais. A população pode estar certa de que vamos trabalhar para fazer o melhor o mais rápido possível”, concluiu.