Suspeito de furtar bicicleta é preso em Volta Redonda

Policiais militares prenderam no início da tarde deste domingo (19), em Volta Redonda, o suspeito de ter furtado uma bicicleta em frente ao Supermercado Vitória, na Avenida Sávio Gama, no Retiro. Ele foi encontrado no mesmo bairro onde ocorreu o crime, flagrado por câmeras de segurança do mercado.

De acordo com as primeiras informações da PM, o suspeito, de 27 anos, teria sido visto por populares usando a mesma roupa que usou no dia do furto, nas proximidades da Droga Raia.

Ainda de acordo com as primeiras informações, após rondas pelo local, ele conseguiu ser localizado e abordado. Aos policiais que participaram da ocorrência, ele teria confessado ao crime e entregou a bicicleta.

O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado.