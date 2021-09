Neste ano, serão sorteados um carro e uma moto, ambos, zero km, e um notebook para os consumidores; e uma moto zero km entre os lojistas participantes da campanha

Com a retomada da economia e um crescimento acumulado no ano de 6,6% do volume de vendas em nível nacional, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) lançou ontem, 23/09, a campanha Natal Família, que tem como objetivo fortalecer o comércio em dezembro. O evento , que também comemorou os 52 anos da entidade, reuniu associados, os patrocinadores Transporte Generoso e Sicoob, além de representantes do Governo Municipal.

Este ano, uma grande novidade é a valorização ainda maior dos associados que aderirem à campanha, com o sorteio de uma moto zero quilômetro. Os consumidores também vão participar de um grande sorteio, concorrendo a um carro e uma moto, os dois, zero quilômetro, além de um notebook.

O lojista já pode fazer a reserva do kit pelo telefone (24) 3344-8050. “Nossa campanha deste ano foi pensada na valorização do comércio, que mesmo neste momento de pandemia, continuou gerando emprego e renda, abrindo suas portas, e quando não foi possível receber os clientes nas lojas, como em 2020, com mais de 80 dias fechado, as empresas ampliaram o atendimento por delivery. Os comerciantes de todos os setores mostraram sua força e seu compromisso com a cidade. E sortear uma moto é mostrar que continuamos incentivando a venda online, que veio para ficar”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

Para o consumidor, a ação só terá início em dezembro e a escolha dos prêmios vem também prestigiar quem valorizou o comércio local, comprando na cidade e fazendo parte dessa rede de empregabilidade, que, além de gerar postos de trabalho, contribui para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento sustentável da cidade.

“Somos gratos também à população que manteve esse elo com as empresas locais, que continuou realizando suas compras e estamos muito otimistas que dezembro vai consolidar a retomada da economia”, acrescentou.

Segundo Gilson, o sorteio também ajuda a promover o comércio, a aumentar as vendas e atrair consumidores de outras cidades, uma vez que Volta Redonda é a cidade com o maior número de estabelecimentos comerciais, cerca de 10 mil, empregando quase 50 mil pessoas, nos setores de varejo, serviço e gastronomia.

Este ano, o Kit Lojista, para participar da campanha, que inclui cartazes e adesivos para as lojas, vai custar R$ 289,00, para associados, podendo ser parcelado em até três vezes, dando direito a participar do sorteio da moto. Já as empresas, não associadas, podem adquirir o kit por R$ 480,00, mas não poderão participar do sorteio da moto para os lojistas. Para participar do sorteio, será necessário ser associada a CDL-VR.

A campanha também terá parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, entrando na programação do Natal da Cidadania, que prevê uma cidade mais iluminada, ações na Praça Brasil e Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília, e na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, além de outros bairros da cidade.

Representando o prefeito Antônio Francisco Neto, o secretário de Cultura, Anderson Souza, apresentou o projeto da prefeitura. “Nosso projeto vem sendo criado com base na Integração, Participação e União, e não poderíamos deixar a CDL de fora, porque temos o compromisso de colocar em prática ações que projetem a cidade, atraiam o turista, que é um consumidor em potencial, e fortaleçam a economia. E isso só junto de instituições respeitadas como a CDL”, afirmou Anderson. Ele esteve acompanhado dos secretários Sérgio Sodré, Desenvolvimento Econômico e Turismo; e Cora Pacheco, do Planejamento.

A CDL Volta Redonda limitou o número de convidados por conta das medidas preventivas à Covid-19, que incluíram ainda o uso de álcool 70%, máscara e aferição da temperatura dos convidados.

CDL ENCANTA – CULTURA & GASTRONOMIA

Para promover os bares e restaurantes, a CDL Volta Redonda está criando um projeto cultural com foco no Natal. Em princípio, está prevista a apresentação de um Quarteto de Cordas, que vai percorrer os principais centros comerciais, levando a magia do Natal por meio da música nesses estabelecimentos, em dias a serem definidos com os donos dessas empresas.

SOLIDARIEDADE

Além dos sorteios, a CDL também vai doar e arrecadar brinquedos com lojistas, que poderão ter pontos de doação. Tudo que for arrecadado será para distribuir, inicialmente, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, que será o grande palco do Natal, com quiosques, casa do Papai Noel, entre outros eventos.

PRÊMIOS

Sorteio para lojista:

* 01 moto zero quilômetro

* Apenas para empresas associadas que aderirem à campanha.

Sorteio para consumidores:

* 01 carro zero quilômetro

* 01 moto zero quilômetro

* 01 notebook

COMO PARTICIPAR:

Lojistas

Adquirir o Kit Lojista no valor de R$ 289,00 para associado (valor parcelado em quatro vezes); e R$ 480,00, para não-associado. Telefone para a reserva do Kit: (24) 3344-8050.

Consumidores

Para os consumidores, a campanha será iniciada só em dezembro. Para participar, o consumidor que comprar a partir de R$ 60,00 receberá um cupom para cadastrar no site natalfamilia.com.br, onde estará também, todo o regulamento da campanha.

SOBRE OS SORTEIOS

DIA: 27/12/2021

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Espaço de Eventos da CDL-VR (Rua Simão da Cunha Gago, Aterrado)