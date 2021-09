Policiais militares prendem suspeitos e apreendem drogas em Resende

Agentes do 37º BPM prenderam na madrugada desta sexta-feira por volta das 2h45min, dois suspeitos, ambos de 18 anos, com certa quantidade de drogas na Avenida Quatro, no bairro Jardim Beira-Rio, em Resende.

Os agentes receberam uma denúncia anônima e foram até o local onde puderam observar dois suspeitos de tráfico de drogas. Os dois jovens tentaram fugir, mas foram detidos. Com os mesmos foram apreendidos 98 trouxinhas de maconha, 218 pinos de cocaína, 17 frascos de cheirinho da loló, duas balanças, dois celulares Motorola e R$83,00.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, com o material arrecadado. Depois de serem ouvidos permaneceram presos.