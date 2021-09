Um homem, conhecido com apelido de Jow, foi assassinado com sete tiros na noite de domingo, no Bairro de Fátima, em Porto Real, Segundo informações do local, a vítima levou sete tiros na cabeça. A Polícia Militar esteve preservando o corpo até a chegada da perícia.

O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende.